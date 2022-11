SV Urk zorgt na inktzwarte week met late treffer voor enorme ontlading: ‘De trainer zal trots op ons zijn’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Machtig prachtig dat vuurwerk, maar hoe schadelijk is het voor mens en milieu?

Vuurwerkliefhebbers wrijven zich in de handen: na twee magere (corona)jaren mogen ze eindelijk weer los. Naar schatting 15 miljoen kilo vuurwerk vliegt er rond de jaarwisseling de lucht in. Veel te veel, zeggen critici, die wijzen op de schade voor mens, dier en milieu. Azijnpissers? Of hebben ze een punt?

26 november