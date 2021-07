Swifterbanters buigen zich massaal over toekomst dorp: ‘Ze zijn het ontzettend met elkaar eens’

Huisarts uit Lelystad is tegen vaccinatie tieners en waarschuwt ouders: ‘Groot medisch experiment’

1 juli De Lelystadse huisarts Ramdas waarschuwt patiënten om hun kinderen te laten inenten tegen corona. Hij raakte eerder in opspraak toen hij weigerde om het vaccin toe te dienen. Het woord vaccinatie is ‘misleidend’, schrijft Ramdas in een brief. ‘Als uw kind deze prik neemt is hij/zij onderdeel van een groot medisch experiment.’