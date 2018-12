Swifterbantse leeft sober en spaart voor geluk

Het is een levensstijl die aanstekelijk werkt. Haar website over geldzaken (porterenee.nl) trekt veel publiek. Genoeg om een inkomen uit te halen. Verder geeft ze lezingen over zuinig leven, houdt workshops en heeft net een boek uit: ‘Duur huis, nooit thuis’. Oftewel: waarom krom liggen om de hypotheek te kunnen betalen als je met een kleiner huis veel meer uit het leven kunt halen?