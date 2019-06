Taart hoeft niet, saucijzenbroodje mag nu ook bij gemeentelijk feestjes in de Noordoostpolder

video & update Handgra­naat in plastic tasje aan voordeur Urker visbedrijf

12:00 Een handgranaat is vanmorgen gevonden in een plastic tas aan de deur van een bedrijf op Urk. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Dat meldt de politie. Gerrit Bakker, eigenaar van PetsFish, een van de bedrijven in de nabijheid van de plek waar de politie onderzoek heeft verricht, is verbaasd: ,,We hebben geen vijanden’’, reageerde hij aanvankelijk. Later kwam hij daar op terug. De politie is op zoek naar getuigen.