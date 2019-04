Tankstation A6 bij Tollebeek even gesloten door brandende auto net voor de benzinepomp

De bestuurder ontdekte het vuur zelf en kwam er met de schrik vanaf. Een geluk bij een ongeluk: de auto stond net niet in het tankstation. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de korte maar felle brand geblust. De auto is desondanks verloren gegaan. Automobilisten en vrachtwagens die willen tanken of een stop willen maken moeten tijdelijk even doorrijden.