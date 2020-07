Tbs dreigt voor man die huis van ex in Swifterbant in de fik wilde steken

Dronken automobi­list rijdt meisje aan in Marknesse, scheldt haar uit én rijdt door; ‘Blazen hoeft niet’, denkt agent

19:00 Hoe krijg je het alcoholtestapparaat van de politie op tilt? Een reconstructie van een drankrit die eindigt in Marknesse. Over een fietsster die in een plantenbak eindigt, een alerte getuige en een verdachte die zo dronken is dat alle meters uitslaan.