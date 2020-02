Te slimme rat zorgt wéér voor stroomstoring in Flevoland: tijd voor het zware werk

Camera's

Na de tweede storing, begin februari, kondigde Liander maatregelen aan om herhaling te voorkomen. Er zijn dozen met gif neergezet. Daarnaast zijn gaten gedicht waar de ratten doorheen kropen. Helaas: dat werkt niet voldoende. ,,Het zijn vrij intelligente dieren’’, beschrijft De Vink. ,,Ze lopen grotendeels om het gif en de vallen heen.’’ De bewijzen daarvoor zijn pijnlijk duidelijk. Het gif blijft liggen. ,,En er hangen camera's waarmee we kunnen volgen hoe ze zich bewegen. Daarmee zien we dat als een rat in de val is gegaan, ze er de volgende keer omheen lopen.’’

Liander stapt daarom nu over op het nog zwaardere werk: maatregelen waar ze zelf net zoveel last van gaat krijgen als de ratten. Het idee is dat de ratten op de cruciale plekken komen via gaten waar kabels doorheen lopen. Die gaten zijn bewust wat ruimer gemaakt met het oog op eventuele uitbreiding. Ze waren al met rubber gedicht, maar ook dat blijkt dus niet genoeg. ,,Daarom gaan we ze nu definitief met cement dicht maken’’, vertelt De Vink. ,,Dat betekent dat als we iets met die kabels willen doen, we de hele boel weer moeten slopen.’’ Het is niet anders: ,,We kunnen onze klanten niet opnieuw met een storing confronteren.’’ Daarom zijn de werkzaamheden vandaag al in gang gezet.