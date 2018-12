Te warm voor ijspret in Biddinghuizen: ‘Dit had een feestje moeten worden’

Dag en nacht werkten de ijsmeesters afgelopen weken aan de ijsbaan Flevonice in Biddinghuizen. Het harde werk mocht niet baten. Hoge temperaturen, regen en wind gooiden roet in het eten, waardoor de geplande opening zaterdag niet door kon gaan. ,,Dit had een feestje moeten worden, heel zuur”, baalt eigenaar Maarten van der Ven.

Schaatsfanaten in en rond Biddinghuizen kunnen hun ijzers nog even in de kast laten liggen. Hoewel de ijsmeesters afgelopen weken alles op alles hebben gezet om de ijsvloer in perfecte condities te krijgen, kon de baan dit weekend nog niet open.

,,Woensdag lag er al een fantastische ijsvloer, maar toen ging het weer in de loop van de week ineens parten spelen”, zag Van der Ven. De temperatuur schoot omhoog, een vlaag warme wind deed de rest. ,,IJsmeesters werkten keihard, maar het mocht niet meer baten.”

Uniek

Rond 1 december gaat de ijsbaan Flevonice traditiegetrouw open voor publiek. Het komt vaker voor dat de baan een aantal dagen tijdens het schaatsseizoen niet open kan vanwege het weer, maar dat dit ook tijdens de opening gebeurt is uniek. ,,Dat is misschien één keer eerder voorgekomen”, herinnert Van der Ven zich.

Normaal gesproken kan de baan open bij maximale temperaturen tot 12 graden. ,,Maar wanneer het gaat waaien en relatief warme regen op de baan terecht komt is het veel eerder afgelopen.” De IJsmeesters zijn teleurgesteld over de uitgestelde opening. ,,Ze zijn emotioneel zeer betrokken bij de baan. Voor hen is het ontzettend zuur.”

Slecht vooruitzicht