Tegenstanders richten gezamenlijk front op: Code Rood Oostvaardersplassen

Geen grote grazers in Oostvaardersplassen

Sascha Gaus van de Martin Gaus Academie voert het woord namens de ondertekenaars, waaronder voergroepen, actiegroepen, stichtingen voor dierenwelzijn en dierenartsen. ,,We maken ons grote zorgen om de dieren. Nu het langs juridische weg niet gelukt is om het afschot tegen te houden, hopen we met nieuwe maatregelen te voorkomen dat er in de toekomst weer dieren worden afgeschoten. We willen het aantal dieren het liefst terugbrengen naar nul.’’ Gaus heeft goede hoop dat de aankomende Provinciale verkiezingen iets teweeg kunnen brengen.

Nieuw beleid

Wandelingen door het gebied

Gaus hoopt dat veel burgers goed geïnformeerd raken over ‘wat er precies gaande is in de Oostvaardersplassen’. Code Rood organiseert wandelingen door het gebied waarin gewezen wordt op wat er allemaal mis is. ,,Op afspraak kunnen geïnteresseerden mee op excursie. We blijven netjes op de aangewezen paden, maar laten de gasten zien dat het gebied niet geschikt is voor deze dieren. Jacobskruiskruid en Zwarte Mosterdzaad, waar ze ziek van worden wordt gegeten omdat er niks anders is. Ook zijn de verhoudingen in de kuddes niet goed, wat leidt tot incest. De dieren zijn er slecht aan toe in vergelijking met dezelfde soorten in andere gebieden.’’