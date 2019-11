‘Tekortkomingen’ bij Veiligheidsregio Flevoland: 2 miljoen euro extra nodig

,,We moeten een been bijtrekken’’, zegt Jean Paul Gebben, bestuurslid van de Veiligheidsregio (een samenwerking tussen de zes gemeenten, politie, brandweer en geneeskundige zorg) en tevens burgemeester van Dronten. ,,Er zijn tekortkomingen en we moeten flink investeren.’’

Lees ook Play PREMIUM Altijd genoeg bluswater in Flevoland dankzij primeur nieuw systeem op Urk Lees meer

Inhaalslag

Op meerdere fronten is een inhaalslag nodig. Op het gebied van het trainen van de vrijwilligers bijvoorbeeld. ,,De eisen zijn de afgelopen jaren toegenomen’’, zegt brandweercommandant John van der Zwan. ,,Maar de bekwaamheid rammelt. We willen alle vrijwilligers weer op niveau brengen’’. Daarnaast wil de veiligheidsregio een zogeheten ‘profcheck’ invoeren voor het personeel. Om te toetsen wat ze leren bij cursussen en trainingen. In de woorden van Gebben: ,,Je kunt wel naar school gaan, maar je moet ook examen afleggen’'.

Nog een voorbeeld: Gebben wil als burgemeester beter zicht hebben op de brandveiligheid van ‘prio 1, 2 en 3 locaties’. Denk aan scholen en verzorgingshuizen. ,,Ik wil met een druk op de knop zien hoe het ervoor staat. Ik ben de eindverantwoordelijke, maar ik kan nu onvoldoende sturen’’. Ook komt er een derde hoogwerker bij in Flevoland, kondigt hij aan. Voor Noordoostpolder/Urk.

Problemen

Eerder dit jaar hebben de gemeenteraden al ingestemd met een extra bijdrage van 1,5 miljoen euro voor de grootste problemen. Nu blijkt dat er nog eens 2 miljoen nodig is. Een ‘forse investering’, zegt Gebben. En die komt voor rekening van de gemeenten. Dat bedrag hoeft er niet in een keer te komen. ,,Dat mag worden uitgesmeerd over vijf jaar.’’ In de tussentijd worden de extra kosten uit de reservepot van de veiligheidsregio gehaald.

Quote Het doet even pijn voor de kleinere gemeenten, maar het kan niet zo zijn dat Almere en Lelystad alle lasten delen Jean Paul Gebben , Veiligheidsregio Flevoland

Tegelijkertijd wil de veiligheidsregio de verdeelsleutel voor de zes gemeenten aanpassen; Almere en Lelystad betalen nu relatief meer. ,,Niet helemaal eerlijk’’, zegt Gebben. ,,Het doet even pijn voor de kleinere gemeenten, maar het kan niet zo zijn dat Almere en Lelystad alle lasten delen.’’

Veiligheid