Terwijl jij op vakantie bent, komen deze mannen in actie: Flevolanders opgepakt voor zomerinbraken

Vijf mannen uit Flevoland zijn aangehouden op verdenking van stelen en helen. De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek naar insluipingen en inbraken in Lelystad, Emmeloord en Urk. Het aantal insluipingen in Lelystad de afgelopen twee maanden ligt hoger dan normaal, ziet wijkagent Jurion Veenstra. ,,En die zijn soms wel heel brutaal.’’

In het onderzoek zitten een 31-jarige man uit Emmeloord en een 19-jarige man uit Lelystad nog vast. De andere drie zijn na verhoor vrijgelaten, maar blijven verdacht. De twee die nog vastzitten worden verdacht van insluiping, inbraak en heling.

De man uit Emmeloord zou bij meerdere woning zijn binnengelopen en hebben gepind met gestolen bankpassen. De Lelystedeling wordt ervan verdacht dat hij drie inbraken in Lelystad en Urk op zijn geweten heeft.

Veel insluipingen

,,In de laatste twee maanden in Lelystad heel veel insluipingen zijn geweest’’, vertelt Lelystadse wijkagent Jurion Veenstra. Hoewel er ook veel woninginbraken plaatsvonden, kijkt Veenstra daar minder van op. Dat aantal ligt in de vakantieperiode steevast hoger. Van de hoeveelheid insluipingen kijkt de wijkagent wel op. ,,Dat is echt wel afwijkend hoog.’’

En de insluipers lijken voor de duvel niet bang. ,,Dat iemand midden in de nacht door een openstaand raam of een openstaande deur naar binnen gaat de bewoner op de bank aantreft. Of zelfs bij iemand naast zijn bed staat omdat diegene op de begane grond slaapt.’’ Een bewoner van de Kustrif werd een maand geleden door zijn hond wakker geblaft. Toen hij beneden kwam zag hij een insluiper nog net wegglippen.

De politie heeft naar alle inbraken en insluipingen van de afgelopen tijd onderzoek gedaan. Bij de ene insluiping of inbraak waren meer directe aanwijzingen dan de ander. ,,Bijvoorbeeld een buurman die iets gezien heeft, of een verdacht op een cameradeurbel.’’

Opgespoord door oordopjes

Uit die aanwijzingen kwamen een aantal verdachten naar voren, vertelt Veenstra. ,,Als je die binnentrekt en die gaan praten, dat komt er nog eens een medeverdachte of een heler in beeld.’’ Of andersom. Het is ook wel voorgekomen dat een heler werd gevonden door een setje oordopjes dat een gps-signaal afgaf. ,,Die gaat dan praten en dan kom je bij een verdachte uit.

Het komt geregeld voor dat een verdachte bij een ander incident weer opduikt. ,,Dat ik soms dus dezelfde koppen zie bij verschillende incidenten. Dat betekent dus dat iemand verantwoordelijk is voor meerdere insluipingen.’’

Geen bende

En de insluipers gaan niet perse alleen op pad. ,,We hebben een aantal incidenten waarbij we het idee hebben dat er sprake was van meer dan één persoon.’’ Het lijkt vooral samenwerking te zijn. ,,We weten dat er een paar individueel op pad zijn, maar dat er ook wel combi’s bestaan.’’ Volgens Veenstra lijkt het er niet op dat er een grotere bende actief is.

Drie mannen die ook werden aangehouden in het onderzoek kwamen na verhoor weer op vrije voeten. Zij zijn wel nog steeds verdachten. Het onderzoek is nog in volle gang meldt de politie, het is niet uitgesloten dat er nog meer mensen worden aangehouden.