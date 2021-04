Testlocatie drempel bij field labs in Lelystad en Emmeloord

Urker Jelle Post moet héél even terug naar de bajes, maar kan daarna echt met gerust hart Engeland uit

21 april Justitie in Engeland kan niet in beroep tegen de vrijspraak van Jelle Post uit Urk. Het rechtssysteem laat daartoe geen ruimte. Post moet nog wel even terug naar de gevangenis, even iets regelen wat hij in alle consternatie was vergeten.