Testlocatie Nijverheidsweg Dronten komende dagen dicht, GGD zet speciale testbussen in

Wethouder boos over bemoeienis met datacenter Zeewolde: ‘Tweede Kamer heeft boter op het hoofd’

Het is onterecht als de Tweede Kamer nu voorstelt het datacenter in Zeewolde tegen te houden in afwachting van een landelijke datacenterstrategie, vindt wethouder Egge Jan de Jonge. ,,Op dit moment is het aan onze gemeenteraad om daar een besluit over te nemen. Den Haag heeft het beleid zelf zo vastgesteld.’’

10 december