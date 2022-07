Testlocaties Lelystad en Emmeloord 's middags dicht vanwege de hitte

Storing Reevesluis houdt nog even aan: ‘Hopelijk is het voor het weekend opgelost’

De Reevesluis in het Drontermeer is nog steeds gestremd voor fietsers en voetgangers. Vrijdag begon de storing in de software en Rijkswaterstaat had maandag nog de hoop dat de sluis dinsdag of woensdag weer normaal zou functioneren. Die hoop bleek ijdel.

14 juli