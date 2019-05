Testrobot wiedt onkruid bij Nagele

Boeren gebruiken nu chemische verdelgers, schoffelmachines en mankracht om onkruid van het land te halen. Chemische onkruidverdelgers worden steeds meer aan banden gelegd of verboden. Tractoren zorgen voor CO2-uitstoot en drukken met hun gewicht zwaar op de grond die zucht onder verdichting. Handarbeid is intensief en kostbaar is. ,,Voldoende mankracht vinden, is steeds lastiger. Dat is voor boeren een bron van zorg’’, zegt Martijn Lukaart van Odd.Bot dat de Weed Wacker heeft bedacht. Niet alleen de tijd is er rijp voor. ,,De stand van de techniek is nu op een niveau dat we met hulp van kunstmatige intelligentie de robotvisie zo kunnen doorontwikkelen dat die steeds beter het onkruid kan gaan onderscheiden van het gewas.”