Texelse Konikpaarden uit het Oostvaardersveld naar de slacht

Dat de groep hengsten, waarvan er nog 19 over zijn wordt geslacht heeft te maken met een aantal factoren. Joke Bijl van Staatsbosbeheer legt het uit. ,,De paarden gedragen zich te tam en komen daardoor dichtbij bezoekers. Staatsbosbeheer krijgt regelmatig telefoontjes van mensen die verontrust zijn door deze groep vrijpostige hengsten. Sommige bezoekers voeren de dieren, anderen niet en dan kunnen de hengsten toch uithalen. Dat levert gevaarlijke situaties op.” Ook brengen ze schade toe aan het gebied in de duinen, dat dienst doet als waterkering. Verder vertrappen ze de nesten van de weidemier, die belangrijk is voor het ecologische systeem.

Slacht

De boswachters zijn er bovendien veel te druk mee om de dieren in de gaten te houden. Er was van te voren afgesproken dat ze in ieder geval een jaar zouden kunnen blijven op Texel en dat er daarna geëvalueerd zou worden. Bijl: ,,Dat is dus nu gedaan en de conclusie is dat ze weg moeten. Er zijn zoveel natuurgebieden waar paarden lopen die beheerd moeten worden en dus naar de slacht gaan. Dat is een normale situatie.” Herplaatsing van de paarden naar andere gebieden lijkt niet mogelijk. ,,Onze gebieden zitten vol, we hebben al moeten uitwijken naar Spanje en Wit Rusland.”