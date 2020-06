Theater na de coronacrisis; klapstoelcabaret op Schokland

Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder start weer langzaam op na de coronacrisis; nadat de afgelopen maanden alles moest worden gecanceld vanwege het besmettingsgevaar, werd donderdagavond de eerste voorstelling weer gegeven. Niet in het theater, maar in de open lucht op Schokland. Onder de noemer ‘Klapstoelcabaret’ traden twee cabaretiers op, die elk een programma van veertig minuten brachten.

Dat zal ’m in het theater niet vaak gebeuren; tien minuten nadat cabaretier Patrick Nederkoorn is begonnen met zijn verhaal fietst er pal langs het piepkleine podium ineens een wielrenner voorbij op het openbare fietspad dat langs het voormalige Zuiderzee-eiland ligt. ,,Die denkt ook, gauw doorfietsen’’, haakt Nederkoorn vlot in op de situatie. Heerlijk om weer te mogen spelen, vertelt hij vlak voordat hij ‘op’ moet in de open lucht. ,,En dit idee is ongeveer een maand geleden ontstaan’’, wijst hij op volledig uitgeruste camper van waaruit hij en collega Kiki Schippers vanavond werken. ,,Stond op Marktplaats.’’ Met behulp van crowdfunding kochten een aantal cabaretiers uit de kaartenbak van theaterbureau Hummelinck Stuurman het rijdende podium om daarmee het land in te gaan. En dat wordt wonderwel ontvangen, weet ook Hanne Braam van Hummelinck Stuurman. ,,We staan al geboekt bij twintig theaters.’’

Primeur

Het Cultuurbedrijf NOP kreeg donderdagavond de primeur, en wilde het klapstoelcabaret aanvankelijk plannen bij de ingang voor laden en lossen van het theater in Emmeloord. Maar toen de regels wat werden verruimd werden de plannen omgegooid, en bleek er meer mogelijk bij museum Schokland. Een logische plek, denkt Marleen Lam van het Cultuurbedrijf. ,,We hebben natuurlijk altijd het evenement Zomer op Schokland, daar hebben we vorig jaar ook optredens bij aangeboden.’’ Bewust werd niet aangekondigd welke cabaretiers er kwamen, aldus Marleen Lam. ,,Kijk als je zegt; Pieter Derks komt optreden dan ben je uitverkocht. Maar dit zijn ook hele goeie cabaretiers die nog niet zo heel erg bekend zijn onder het Emmeloordse publiek maar het wel verdienen om voor een volle bak te spelen. Daarom zeggen we ook; laat je verrassen.’’

Cryptische omschrijving

En dat deden meneer en mevrouw Groen uit Marknesse dan ook graag als ze plaatsnemen op de theaterstoelen in het gras - zonder te weten wie ze vanavond precies gaan zien. ,,Misschien wel Arjen Lubach’’, denkt mevrouw Groen een beetje op te kunnen maken uit de wat cryptische omschrijving die op de aankondiging stond. Meneer Groen is ook blij weer naar het theater te kunnen. ,,De vrijheid, die miste je toch een beetje.’’ Wennen is het ook voor de cabaretiers die vanavond niet beschermd in het theater maar in de open lucht staan te spelen. ,,Het is weer een beetje terug naar de basis’’, legt Patrick Nederkoorn vlak voor hij op gaat.