'Theater slopen net zoiets als boekverbranding'

Hersenbloe­ding krijgt Femke (15) uit Zeewolde niet klein: ze haalt ‘gewoon’ haar mavodiplo­ma

4 juni In revalidatiekliniek De Hoogstraat in Utrecht ging vandaag de vlag uit voor de 15-jarige Femke Vos uit Zeewolde. Zij maakte het haast onmogelijke waar: van een hersenbloeding in december naar een mavo-diploma in juni. ‘Ik ben een doorzetter.’