Thijs en Thierry zien paragliders botsen boven camping Zeewolde: ‘Was bijna op de caravan gevallen’

Met videoTwee paragliders zijn zaterdagavond met elkaar in botsing gekomen bij een camping Erkemederstrand in Zeewolde. Hierbij viel één van de paragliders tollend naar beneden. Campinggasten en vrienden Thierry Fernandes Pereira en Thijs Reterink zagen het ongeval gebeuren.

Reterink: ,,Ze waren stoer aan het doen, ze draaiden rondjes om elkaar heen en ineens klapten ze op elkaar.” Maar vijftig meter, en de paraglider was op de caravan van de Reterink gevallen. ,,Thierry en ik stonden op en naast de dijk toen de paragliders met elkaar botsten. Gelukkig is de man die viel in een boom terecht gekomen, daardoor kon hij het nu navertellen.” De vrienden renden direct naar de boom toe en klommen erin om het slachtoffer te helpen.

Rubberen bootjes

Fernandes Pereira: ,,Ik wist niet dat de camping zó snel op één plek kon komen, maar binnen een paar minuten stond iedereen bij de bomen. Campinggasten hadden rubberen bootjes en luchtbedden meegenomen, zodat als de paraglider toch nog zou vallen hij zacht zou vallen. Het was heel mooi om te zien dat iedereen wilde helpen, maar mensen waren wel in paniek en daardoor was de paraglider ook bijna niet te verstaan, hij kon zelfs niet meer communiceren met zijn maatje in de lucht.”

De paraglider was volgens de neven ‘in shock’, verwondingen hebben ze niet gezien. Fernandes Pereira: ,,Het was een man van rond de vijftig.” Geertjan Veenstra, woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland bevestigt het ongeval: ,,De paraglider is in een boom terecht gekomen en omstanders hebben hem geholpen om gedoseerd naar beneden te glijden. Wij hebben alleen naar de motor hoeven te kijken of er geen benzine lekkage was.” Ambulancepersoneel heeft de paraglider onderzocht, hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Thierry en Thijs schrokken nadat twee paragliders boven de camping op elkaar botsten. © Persbureau Heitink