Tina uit Tollebeek raadt Het Geluid van Qmusic en wint bijna 60.000 euro

Foutje bedankt! Toeris­tisch bord A6 prijst Nieuw Land aan als werelderf­goed

3 oktober Het lijkt op zijn minst voorbarig, en hoe het heeft kunnen misgaan is ook nog niet duidelijk. Maar feit is dat twee nieuwe borden langs de A6 tussen Lelystad en Almere die passanten moeten attenderen op Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland vermelden dat het gebied 'UNESCO Werelderfgoed' is. Het onderschrift had moeten zijn 'Nationaal Park'.