Toch zetel voor DENK in Flevoland

Daarmee is DENK na Forum voor Democratie, met 8 zetels de grote winnaar in Flevoland, de tweede nieuwkomer in Provinciale Staten. De zetel voor DENK gaat ten koste van het CDA, dat van 4 naar 3 zetels gaat. De installatie van de statenleden vindt donderdagavond plaats. Dan wordt ook de verkiezingsuitslag besproken. Forum voor Democratie is op zoek naar een informateur. Dat is vrijdagmiddag besloten tijdens een eerste, korte bijeenkomst met de andere partijen.