Toeristische trekpleister krijgt Koninklijk goedkeuren: Orchideeën Hoeve beloond met predicaat Hofleverancier

Ruim honderd jaar geleden wordt het eerste zaadje voor de Orchideeën Hoeve geplant op een bloemenakker in Aalsmeer. Een kwart eeuw later koopt de kleinzoon van oprichter Jacobus Maarssen in Engeland 100 orchideeën die het verrassend goed doen in de Hollandse Klei. In de jaren zeventig vestigt het familiebedrijf zich in Flevoland. In de loop der jaren groeit het daar uit tot een toeristische trekpleister.