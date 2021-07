Toeval! Jenson uit Zeewolde is vernoemd naar Formule 1-coureur en kart als de beste

Help! De Randmeren groeien dicht: miljoenen euro’s nodig om waterplan­ten écht te lijf te gaan

5 juli Woekerende waterplanten in de Randmeren worden steeds onbeheersbaarder. Het vaargebied wordt meer en meer beperkt, jachthavens zijn slecht bereikbaar en er ontstaan gevaarlijke situaties. Den Haag moet tientallen miljoenen euro’s investeren in extra beheer en in een megaproject om de waterkwaliteit te verbeteren.