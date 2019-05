Treinverkeer tussen Lelystad en Almere na kapotte bovenleiding weer hervat

Hoofdwond en auto to­tal-loss bij eenzijdig ongeval in buitenge­bied van Ens

13:18 Met onder meer een hoofdwond is een automobilist vanmiddag naar het ziekenhuis vervoerd, nadat hij op de Ramsweg in het buitengebied van Ens betrokken raakte bij een eenzijdig ongeval. De man was door nog onbekende oorzaak uit een flauwe bocht gevlogen, raakte een boom en kwam in tegenovergestelde richting tot stilstand.