Trekker bij Biddinghuizen vliegt al rijdend in brand

VIDEO Gedumpte hangbuik­zwijn­tjes in Flevoland willen niet gered worden

Boswachter Harco Bergman maakte vandaag jacht op vier hangbuikzwijntjes die gisteren werden aangetroffen in het Kuinderbos. Eéntje is gevangen, de rest loopt nog vrij rond. De evacuatiepoging krijgt nog een staartje: ,,We zullen opnieuw het bos in moeten’’, reageert Bergman.

2 januari