Trucker rijdt langs A6 sloot in door bijzonder hinderlijke 'passagier’, weg weer volledig open

Fikse boeteregen voor klemgere­den scooterrij­der in Lelystad: ‘Onhandig’

8:27 Een ritje op de scooter is een man in Lelystad vannacht duur komen te staan. Hij trok de aandacht van de politie toen hij zonder licht door het centrum reed. Een op het oog onschuldige overtreding. Tóch sloeg de man op de vlucht. Even later bleek hij daar wel zo zijn redenen voor te hebben.