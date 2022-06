Tuinhuisjes geliefd bij inbrekers Lelystad: veel gereedschap gestolen

De inbraken waren allemaal in schuurtjes in de straat Houttuinen. Wijkagent Jurion Veenstra waarschuwt daarom om extra op te letten in de wijk. ‘Als u daar een schuurtje heeft kijk dan of deze deugdelijk afgesloten is. Als dat lastig is probeer dan daar niet hele waardevolle spullen in te bewaren. Zelf zal ik proberen in mijn avond en nachtdiensten de locatie wat vaker mee te nemen.’