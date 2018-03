Tussenstand in Zeewolde: PvdA/GroenLinks heeft bijna een tweede zetel

Opkomst stembureau in moskee in Biddinghuizen valt tegen

15:35 Karen Schrier woont zo pal naast de Mimar Sinan moskee in Biddinghuizen, dat kat Blackie gewoon met haar meeloopt tot aan de deur van het stembureau in de moskee. ,,Blijf maar even hier'', wijst ze haar kat op z'n plek.