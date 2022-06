Twee doden vliegtuigcrash Zwarte Meer zijn instructeur (63) en piloot in opleiding (24)

Evenwicht in nieuw college Zeewolde

Twee wethouders van de ChristenUnie en twee wethouders van Leefbaar Zeewolde vormen de komende vier jaar samen het college in Zeewolde, uiteraard aangevuld met de burgemeester. Dat is bijzonder omdat Leefbaar het dorp ook zonder partner kan besturen. Bij de verkiezingen in maart behaalde Leefbaar Zeewolde een absolute meerderheid in de gemeenteraad.

23 juni