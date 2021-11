Twee gezinsleden bekende tv-familie Jelies hebben corona

Medewerker gewond bij keuken­brand Turks restaurant Lelystad

Bij een brand in Turks restaurant Ocakbasi aan de Kamp in Lelystad is vanavond een persoon gewond geraakt. Het betrof een medewerker van het café-restaurant die de brand zelf probeerde te blussen. Even na half acht werd brand gemeld in de horecazaak, waarna de melding snel werd opgeschaald naar middelbrand en de brandweer met meerdere voertuigen waar onder een hoogwerker uitrukte.

12 november