Twee jongens voortvluchtig na overval op winkel in Lelystad: het is wild-west in de polder vandaag

Overvallen

De overval op de winkel in de wijk De Kempenaar volgt op een overval op een snackbar in Lelystad . Aan het einde van de middag werden overvallers overmeesterd door omstanders bij snackbar Lelyhof in Lelystad. De verdachten zijn overgedragen aan de politie.

Nog geen 24 uur eerder was het in Flevoland ook al raak. Woensdagavond werd een poging tot een overval gedaan op snackbar De Halve Maan in Dronten. De overvaller op die snackbar slaagde ook niet in zijn poging en koos vervolgens het hazenpad. De overvaller op de Drontense snackbar werd ondanks een zoekactie in de buurt niet gepakt. Of er een verband is tussen alle overvallen is niet bekend.