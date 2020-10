Twee paarden overleden na virusuitbraak in stalhouderij Lelystad: ‘Dit is onze grootste nachtmerrie’

Volgens Vogelaar kwamen de eerste verschijnselen dinsdagavond aan het licht. ,,We zagen een paard wankelend lopen. Hij had geen koorts maar was erg stijf. Het leek op een zenuwbeklemming uit de hals. Een dag later lag er een ander paard vast in de stal, met zijn benen omhoog. Gelukkig konden we hem overeind helpen. Even later zagen we nóg een paard wat wankel lopen.”