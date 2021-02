Twee Polen die man ‘bijna dood’ schopten bij Hotel Noordoostpolder in Bant moeten maanden de cel in

W. was in juli vorig jaar veel in het nieuws vanwege het gruwelijke bedrijfsongeval dat hij meemaakte bij het Drontense bedrijf. ‘Hij was verwikkeld geraakt in een schadevergoedingsprocedure met Beneluxvet, waar hij zijn been ernstig had verbrand tijdens het werk. Om geld los te krijgen, moest het slachtoffer verklaren dat W. beschermende kleding had gedragen, terwijl dat niet zo was’, legde de officier van justitie twee weken terug uit.