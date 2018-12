Twee scholen onder één dak in verbouwde Levant

Urk is nu veilige haven voor homo: ‘In Amsterdam werden we bespuugd’

2 december Als 17-jarige Urker homo met een passie voor mode vluchtte hij naar Amsterdam. Moe van het getreiter en de klappen. Maar in de hoofdstad werd kunstenaar Teunis Ruiten (29) bespuugd toen hij samen met zijn vriend hand in hand liep. ,,Op Urk gebeurt dat niet.’’ Dus is hij terug en laat hij zijn bepaald niet gemakkelijke levenswandel zien in een expositie in Museum Nagele.