Uitbreiding Lelystad Airport heeft 214 miljoen euro gekost, 14 miljoen meer dan was aangenomen

De uitbreiding van Lelystad Airport heeft tot nu toe ruim 214 miljoen euro gekost terwijl het vernieuwde vliegveld nog steeds niet in gebruik is. Deze kosten liggen 14 miljoen euro hoger dan tot nu toe werd aangenomen.

De helft van die hogere kosten komt mede door de vele onderzoeken die sinds 2017 zijn uitgevoerd. In dat jaar toonde ingenieur Leon Adegeest aan dat er fouten zaten in de geluidsberekeningen in het milieueffectrapport (MER) voor het vliegveld uit 2014. Volgens het rapport zou er veel minder geluidshinder ontstaan dan daadwerkelijk het geval was. In december 2019 toonde Adegeest vervolgens aan dat ook de stikstofberekeningen in hetzelfde rapport niet klopten.

Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money and Omroep Flevoland. De twee grootste betalers van dit megaproject zijn de Schiphol Group (via dochteronderneming Lelystad Airport) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met 123,6 en 33 miljoen. Ook Luchtverkeersleiding Nederland is grootbetaler met 31,5 miljoen euro.

Een nauwelijks gebruikte buslijn van 1 miljoen euro

Daarnaast heeft provincie Flevoland 18,6 miljoen euro geïnvesteerd terwijl de gemeente Lelystad 7,2 miljoen euro heeft neergelegd. Een significant deel van de inleg van Lelystad is gaan zitten in het creëeren van een elektrische buslijn tussen het vliegveld en Lelystad. De bus zou elk kwartier moeten rijden maar gaat nu nog eens in het uur. Daarnaast zijn de bussen nog niet eens elektrisch. De aanleg kostte de gemeente 1 miljoen euro.

Project was geen uitbreiding van, maar aanleg van compleet nieuw vliegveld

De aanleg van overige infrastructuur is met een kleine 110 miljoen euro tevens de grootste kostenpost. Het project Lelystad Airport is in naam immers een uitbreiding, maar is in de praktijk de aanleg van een heel nieuw vliegveld. De verkeerstoren, de terminal, alle toegangswegen en parkeerplaatsen zijn allemaal nieuw. De start- en landingsbaan moesten worden uitgebreid.

Minister Cora van Nieuwenhoven herhaalde begin deze maand nog dat Lelystad Airport van november 2021 toch echt de deuren gaat openen. Critici, zoals Leon Aldegeest, betwijfelen dat. Maar het is nog maar de vraag of toeristen volgend jaar al staan te trappelen om in grote getale via budgetvluchten richting het Middellandse Zeegebied te vertrekken.