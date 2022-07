Uitgaansnacht escaleert in Lelystad: agent in gezicht gespuugd

met video Man uit tractor geslingerd na harde botsing bij Emmeloord

De bestuurder van een tractor is vanavond zwaargewond geraakt op de Lindeweg, net buiten Emmeloord. Hij reed, door nog onbekende oorzaak, met een aanhanger tegen een boom. De man is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.

12 juli