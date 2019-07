Uitslaande brand in Marknesse onder controle: loods vernield, woonhuis gered

Update & videoEen loods bij een boerderij aan de Blokzijlerdwarsweg in Marknesse is vanavond in vlammen opgegaan. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen overal uit het pand. Inmiddels heeft de brandweer het sein ‘brand meester‘ gegeven.

De brand brak aan het begin van de avond uit bij het bedrijf VS Apple Industries BV, een groothandel in groenten en fruit. In de loods lagen onder meer appels die tot appelmoes werden verwerkt. De loods werd al snel als verloren beschouwd, de brandweer probeerde nog wel het nabijgelegen huis te redden door tussen de brandende loods en de woning een watergordijn op te trekken. Daardoor bleef het woonhuis overeind staan.

Bij het uitbreken van de brand waren diverse mensen op het erf van het bedrijf. Niemand raakte gewond. Volgens een woordvoerder van de brandweer is ‘iedereen goed weggekomen’.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Marknesse voor de brand bij een appelbedrijf aan de Blokzijlerdwarsweg. © Ginopress/Jeffrey de Korte

Dikke zwarte rookpluimen

De dikke, zwarte rookwolk van de brand in Marknesse was tot in de verre omgeving te zien, van Kampen, Bant tot de A6 bij Emmeloord en Zwolle. De rook werd onder meer veroorzaakt door pallets die in de loods waren opgeslagen. De brandweer was met diverse voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Het materieel kwam uit Marknesse, Emmeloord, Urk, Nagele en Vollenhove. Een hoogwerker van de brandweer Noordoostpolder was ook ter plaatse.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Grote brand in Marknesse © ProNews/René Wiegmink

Blijf uit de rook

De brandweer riep mensen op uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Het is nog onduidelijk of er asbest is vrijgekomen bij de brand. In Blokzijl kwamen rond acht uur zwarte deeltjes uit de lucht vallen. Dat is in elk geval geen asbest, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Het is nog onduidelijk wat het wel. De brandweer zoekt nog uit of het om een andere gevaarlijke stof gaat, al is de kans daarop volgens de woordvoerder niet zo groot.

De Blokzijlerdwarsweg is grotendeels afgesloten voor verkeer.

De rookpluimen zijn in de verre omgeving te zien. Op Twitter delen mensen uit Zwolle, Hasselt en Wanneperveen foto's en video's van de brand.