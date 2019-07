Uitslaande brand in Marknesse, rookwolken tot in de verre omtrek te zien

Update & videoEen loods bij een boerderij aan de Blokzijlerdwarsweg in Marknesse staat in brand. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen overal uit het pand.

De brand brak aan het begin van de avond uit bij het bedrijf VS Apple Industries BV, een groothandel in groenten en fruit. In de loods lagen onder meer appels die tot appelmoes werden verwerkt. De loods wordt als verloren beschouwd, de brandweer probeert het nabijgelegen woonhuis te redden. Er zouden geen mensen in de loods aanwezig zijn.

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Marknesse voor de brand bij een appelbedrijf aan de Blokzijlerdwarsweg. © Ginopress/Jeffrey de Korte

Een dikke, zwarte rookwolk is tot in de verre omgeving te zien, van Kampen, Bant tot de A6 bij Emmeloord en Zwolle. De rook wordt onder meer veroorzaakt door pallets die in de loods waren opgeslagen. De brandweer is met diverse voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Het materieel komt uit Marknesse, Emmeloord, Urk, Nagele en Vollenhove. Een hoogwerker van de brandweer Noordoostpolder is inmiddels ook ter plaatse.

Volledig scherm Grote brand in Marknesse © ProNews/René Wiegmink

De brandweer roept mensen op uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Het is nog onduidelijk of er asbest is vrijgekomen bij de brand. Zolang onbekend is of dat ook zo is, neemt de brandweer extra veiligheidsmaatregelen. ,,Wij blijven de situatie monitoren’’, laat de brandweer weten.

De Blokzijlerdwarsweg is grotendeels afgesloten voor verkeer.