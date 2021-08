Uitslaande brand verwoest bedrijfspand in Dronten, vuur laait tijdens nablussen weer op

Vuur laait op

Rond 05.15 uur vanochtend werd het sein ‘brand meester’ gegeven en was het een kwestie van nablussen bij daglicht. Daarbij trok de brandweer zijpanelen van het pand uit elkaar. Tijdens dat nablussen laaide het vuur echter toch weer op. Er komt weer flinke zwarte rook vrij, dat nu deels over het centrum van Dronten trekt. De gemeente adviseert inwoners die daar last van hebben om ramen en deuren gesloten te houden.

Schade

De schade is groot: het gebouw is volledig uitgebrand. In het pand zaten drie bedrijven gevestigd, hun inboedel kan als verloren worden beschouwd. Er vielen geen slachtoffers, laat de Brandweer Flevoland via Twitter weten. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Vanwege de brand op het industrieterrein is de GGD-teststraat in die omgeving vandaag de hele dag gesloten.