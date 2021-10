Uitspraken burgemeester Urk over coronapas schieten in verkeerde keelgat: ‘Afspraak dat we rijksbeleid uitvoeren’

Voorzitter Franc Weerwind van Veiligheidsregio Flevoland vindt het ‘niet goed’ dat Urk niet actief controleert op het naleven van de coronaregels in de horeca. Het gaat tegen de landelijke regels in, zegt hij. ,,We hebben een duidelijke afspraak dat we rijksbeleid uitvoeren.’’

Weerwind reageerde zaterdag in het radioprogramma Opiniemakers (WNL) op uitspraken van de Urker burgemeester Cees van den Bos in de Stentor. Van den Bos liet weten dat hij niet actief laat controleren of bezoekers van de horeca op Urk een qr-code kunnen tonen.

Weinig Urkers zijn gevaccineerd en weinig inwoners laten zich testen. Daardoor zijn er ook amper mensen met een qr-code op Urk. Volgens Van den Bos nemen Urkers wel op een bepaalde manier hun verantwoordelijkheid. Immers, het aantal besmettingen ligt er laag. ,,Dat is van cruciaal belang voor hoe hard en of je gaat ingrijpen. Zo probeer ik vorm te geven aan die handhaving, zodat ik het doel van de rijksoverheid wel dien.”

,,Ik vind het niet goed’’, zei Weerwind, ook burgemeester van Almere, over de uitspraken van Van den Bos. Het is lokaal beleid, gaf hij aan. ,,Hij mag het invullen zoals hij wil, maar we hebben een duidelijke afspraak dat we rijksbeleid uitvoeren. We willen niet dat de reguliere zorg nog zwaarder wordt belast. Dat geldt ook voor Urk.’’

Hij heeft zaterdag geprobeerd om Van den Bos telefonisch te bereiken, maar dat was tevergeefs. Weerwind wilde eerst met zijn collega in gesprek voordat hij meer zou zeggen over diens uitspraken. ,,Ik ken hem als een goede collega die het nodige heeft meegemaakt en die wel degelijk midden in de samenleving op Urk staat.’’

Inmiddels hebben de twee burgemeesters een ‘prima gesprek’ gehad, laten woordvoersters van beide gemeenten maandag weten. Over de inhoud van dat gesprek willen ze niets loslaten. Ook is het niet bekend of de uitspraken van Van den Bos een staartje krijgen.

