Uitzendorganisatie start met ‘datingapp’

Als twee mensen via een datingapp de liefde vinden, moet het toch ook mogelijk zijn opdrachtgevers en uitzendkrachten eenvoudig bij elkaar te brengen. Ongeacht het tijdstip van de dag. Dat dacht uitzendorganisatie Abeos, voorheen AB Oost, en zo ontstond de app MatchAB. „Een opdrachtgever geeft aan waar hij in geïnteresseerd is en een uitzendkracht wat zijn profiel is. Als ze elkaar vinden en ze drukken beide op ‘ik ben geïnteresseerd’, dan is er een match”, zegt ontwikkelaar Martijn Schuurman namens Abeos.

Uniek

Flevoland en Zwolle

MatchAB richt zich in eerste instantie op studenten in de regio Flevoland en Zwolle. Tot nu toe hebben 450 studenten een profiel aangemaakt. Zij kunnen in contact komen met zo'n 200 opdrachtgevers. Na het plaatsen van een vacature kunnen werkgevers kandidaten benaderen, vastleggen of een videogesprek aangaan. Schuurman: „Als een werkgever morgen een afwasser of een koeienmelker nodig heeft, kun je dat ‘s avonds vanaf de bank regelen. Een fysieke afspraak tussen 9 en 5 op kantoor en een hoop rompslomp is niet meer nodig.”