‘Uitzonderlijke zeldzaamheid’: Wilde otter in Lelystad overleden aan vogelgriep

Vorige week is een wilde otter in het Natuurpark Lelystad overleden aan de vogelgriep. Rolf Hendriks van de natuurorganisatie noemt het een “uitzonderlijke zeldzaamheid”.

,,Er zijn in Nederland in totaal drie gevallen bekend van zoogdieren die overleden zijn aan de vogelgriep", vertelt Hendriks. ,,Een vos, een bunzing en nu dus een otter. Het is een uitzonderlijke zeldzaamheid. Zeker als je je bedenkt hoe lang er al vogels aan de vogelgriep overlijden en er onder zoogdieren zo weinig slachtoffers vallen.”

Verstoppen

De otter werd anderhalve week geleden gevonden door bezoekers aan het natuurpark. ,,Ze zagen hem verzwakt liggen", aldus Hendriks. ,,Op datzelfde moment kwam er een boswachter langs, die het beestje in quarantaine heeft gezet. We moesten namelijk eerst uitsluiten dat de otter het coronavirus niet onder de leden had.”



Het beest werd negatief getest op het coronavirus, waarna werd onderzocht of deze wellicht aangereden was. ,,De otter werd langs de weg gevonden en het gebeurt relatief vaak dat deze beesten worden aangereden. Echter had hij geen uitwendige verwondingen en knapte hij na een dag weer mooi op.”

Onderzoek

Dat de otter de volgende dag overleed was dan ook een nare verrassing. ,,Uiteindelijk wees een test uit dat het dier overleden was aan de gevolgen van de vogelgriep", vertelt Hendriks. ,,Eerder vertoonde de otter al symptomen van het virus, die vogels met de vogelgriep ook krijgen. Hij bleef rondjes lopen en probeerde zich te verstoppen. We denken dat de otter mogelijk een dode watervogel met de vogelgriep heeft opgegeten, waarna het virus op een of andere manier op hem is overgeslagen.”

Waarom juist deze otter aan het virus is bezweken, is nog niet duidelijk. ,,Het is net als bij het coronavirus niet van te voren te bepalen wie het wel en niet krijgt. Misschien was het dier al extra vatbaar of had deze een verzwakt immuunsysteem”, oppert Hendriks. Het lichaam van de otter wordt naar het centrum van Wageningen Bioveterinary Research gebracht voor verder onderzoek.