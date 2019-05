Update: zoekactie naar vermiste vrouw op en rond het Ketelmeer gaat morgenochtend verder

,,We gaan opnieuw het Ketelmeer op, er zal opnieuw gedregd worden. Meer is op dit moment niet over de situatie te zeggen,” laat de woordvoerder van de politie Midden-Nederland weten. De Brandweer en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) rukten vrijdagmorgen rond 05.00 uur uit na een melding dat er mogelijk iemand te water zou zijn geraakt ter hoogte van het strandje langs de Ketelbrug. Rond 07.30 uur staakten zij de zoektocht, volgens een agent ter plaatse omdat de termijn was verstreken waarbinnen nog hoop is dat een drenkeling levend wordt teruggevonden.