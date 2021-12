Urk is kampioen vrijwilligerswerk in de regio: ‘Met de paplepel ingegoten’

Nergens in Oost-Nederland wonen relatief zo veel vrijwilligers als op Urk. Joop van Eck, sinds twee weken 81 jaar, is één van hen. Hij verhuisde in 1965 naar Urk, werkte daar tot aan zijn pensioen in het onderwijs en zet zich sindsdien vol overgave in als vrijwilliger. Aan stoppen wil hij absoluut niet denken: ,,Iets doen voor een ander, er zijn voor een ander, dát is het allerfijnst.”