Urk luidt noodklok over acute zorg

De gemeente Urk is ‘enorm teleurgesteld’ in de plannen voor een voortzetting van het failliete IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. De doorstart die het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal voor ogen heeft, biedt volgens de gemeente niet de juiste oplossing. Het zal Urk ‘van alle Flevolandse gemeenten het hardst treffen’. Daarover is een brandbrief uitgegaan naar de minister. Daarnaast vraagt Urk de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de komende tijd de aanrijtijden van ambulances nauwlettend te volgen. Die mogen niet oplopen.

Noodzaak

Wethouder Freek Brouwer vreest dat ‘de belofte van acute zorg in de toekomst in deze opzet nooit hard gemaakt kan worden’, zo staat in een gemeentelijke verklaring. Een uitgebreide ambulancevoorziening op Urk is op dit moment een noodzakelijk basisvoorziening, aldus Brouwer. ,,Zo is een ambulance nog meer aanwezig op Urk en kan dus ook nog sneller ter plaatse zijn.”

Ingrijpen