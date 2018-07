Urk verbiedt kampvuurtjes op dijken

Video Nieuwe rotonde in Emmeloord geopend, maar niet voor auto's

20 juli Na twee maanden van werkzaamheden, wegblokkades en geïrriteerde buurtbewoners is de nieuwe rotonde bij de Nagelerweg in Emmeloord eindelijk klaar voor gebruik. Vandaag was de opening. Er is alleen één probleem. Er mogen geen auto's overheen.