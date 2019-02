Urker (40) vast na bedreiging in haven Harlingen

Agenten van de Landelijke eenheid wilden de man met zijn zwarte bedrijfsbus in het holst van de nacht staande houden in verband met een routinecontrole. Daarop vluchtte de Urker met zijn bus het haventerrein op. Bij een Urker kotter is hij alsnog in de kraag gevat. Nadat hij ‘ernstig verzet pleegde’ en agenten beledigde en bedreigde is hij meegenomen naar het bureau. Vandaag wordt de man verhoord. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid is er geen ‘relevantie link’ met de kotter.