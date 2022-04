Urker (42) blijkt geen pedofiel, maar heeft wél drankprobleem

Dat gebeurde allemaal tussen juni 2018 en eind 2020, stelt de officier van justitie. Volgens A.K.-B. was hij in die periode wanhopig op zoek naar een relatie. ,,Ik wil gewoon een vrouw in huis. Eentje van mijn eigen leeftijd of wat jonger. Huisje, boompje, beestje. Iemand die thuis op je wacht. En ik zou ook nog graag een kind willen”, vertelde de Urker in december in de Lelystadse rechtszaal.