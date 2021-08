Urker barman Albert Snoek (37) voelt zich als vis in water op televisie: ‘Was ook in race voor Expeditie Robinson’

Einde van analoge kabelradio in Oost-Nederland: Ziggo trekt de stekker eruit

24 augustus Bijna zestig jaar na de introductie komt er een einde aan analoge radio via de kabel. In grote delen van Oost-Nederland valt vanaf 28 september de ontvangst weg voor Vodafone-Ziggo-abonnees. De provider stapt over naar digitale kabelradio.