Urker burgemeester Cees van den Bos is ‘aan de beterende hand’ en keert na de zomer terug

Het gaat beter met Urker burgemeester Cees van den Bos. De burgervader is door een coronabesmetting en longontsteking sinds eind mei uit de running, maar naar verwachting kan hij vanaf september weer aan de slag. Zijn taken zijn in de tussentijd overgenomen waarnemend burgemeester Ineke Bakker.

Van den Bos ‘is aan de beterende hand en hoopt in september zijn werkzaamheden weer te hervatten’, laat een woordvoerder van de gemeente Urk weten. Het herstel lijkt naar verwachting te gaan, Van den Bos gaf eerder aan dat hij na de zomer weer aan de slag zou kunnen. Als alles voorspoedig verloopt is de burgervader vanaf 1 september weer terug op zijn post, dat is ook de datum waarop waarnemend burgemeester Ineke Bakker haar functie neerlegt.

Herstel van coronabesmetting en longontsteking

Cees van den Bos testte 25 mei positief op het coronavirus. Het was volgens hem ‘overduidelijk iets anders dan een gewoon griepje’. Een week later werd duidelijk dat Van den Bos tot overmaat van ramp ook een longontsteking had opgelopen. Door deze medische omstandigheden is de burgervader op advies van een arts rustig aan gaan doen om te herstellen.

Toen bleek dat dit meer tijd in beslag zou nemen dan oorspronkelijk gedacht, werd Ineke Bakker aangesteld als waarnemend burgemeester. Zij was in de periode voor het aantreden van Van den Bos ook waarnemend burgemeester op Urk. Bakker was daarvoor tevens waarnemend burgemeester van Dinkelland en Dronten en in de periode 2011 tot 2015 gedeputeerde voor de provincie Overijssel.

Geen gemakkelijk jaar

Van den Bos werd in oktober 2020 aangesteld. De burgemeester heeft sindsdien veel voor zijn kiezen gehad. Kort nadat hij aantrad speelde er een integriteitsaffaire van een lokaal raadslid en in november vorig jaar explodeerde het aantal coronabesmettingen op Urk. Eind vorig jaar werd de burgervader geconfronteerd met vuurwerkrellen die meerdere weekenden achter elkaar plaatsvonden.

Rond de invoering van de avondklok vonden er rellen plaats, hierbij een teststraat op Urk af. In maart werd er een steen tegen de ruit van de burgemeesterswoning gegooid. In diezelfde periode was het vissersdorp ook veel in het nieuws in verband de Sionkerk waarin ondanks de coronaregels toch samenkomsten werden gehouden en een verslaggever van omroep PowNed die bij het maken van een reportage door meerder kerkgangers werd belaagd.